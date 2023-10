Belete e Belet trionfano alla maratona di Amsterdam

Per entrambi gli atleti anche i nuovi personali

© sprintnews L’etiope Meseret Belete e il keniano Joshua Belet si sono aggiudicati la TCS Amsterdam Marathon disputata ieri mattina, vincendo la gara su strada del World Athletics Platinum Label rispettivamente in 2h18’21 e 2h04’18, realizzando entrambi il terzo miglior tempo mai registrato nella 42,195 km della capitale olandese pur avendo corso in una giornata di pioggia.

La 24enne atleta dell’Etiopia ha migliorato il proprio personale di oltre due minuti e ha ottenuto la sua seconda vittoria dell’anno sui 42,195 km, dopo il successo a Doha in gennaio con 2h20’46, mantenendo un ritmo molto costante per tutta la gara grazie anche al fatto di aver potuto correre per la maggior parte del percorso insieme alle connazionali Meseret Abebayehu e Ashete Bekere, oltre che alla keniana Dorcas Tuitoek.

Inizialmente un nutrito gruppo di testa ha superato i 5 km in 16’27 e i 10 km in 32’45, e ancora nove atlete erano in testa insieme quando hanno attraversato il punto di metà gara in 1h09’05 con una proiezione ipotetica finale intorno alle 2h18, anche se il record del percorso di Almaz Ayana di 2h17’20 appariva abbastanza fuori portata.

Al 30° km, raggiunto in 1h38’08, sono rimaste solo quattro concorrenti nel gruppo di testa, Belete, Abebayehu, Tuitoek e Bekere, le quali hanno corso insieme per altri 10 minuti circa, quando poi Belete ha iniziato a guadagnare terreno, non tanto perché lei abbia aumentato il ritmo che ha mantenuto, ma semplicemente perché le sue avversarie lo hanno ridotto, per cui alla fine è entrata nello stadio con un sicuro vantaggio e ha tagliato il traguardo in 2h18’21, vincendo con 89 secondi di vantaggio.

Abebayehu, vincitrice a Riyadh e Xiamen all’inizio dell’anno, ha mantenuto il secondo posto con 2h19’50, migliorando anche lei il proprio personale di oltre quattro minuti, mentre Tuitoek si è piazzata al terzo posto in 2h20’02.

L’altra etiope Sofia Assefa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 sui 3000 metri siepi, ha esordito in maratona con un ottavo posto in 2h23’23, mentre Anne Luijten è stata la migliore delle atlete olandesi in decima posizione in 2h26’36.