Battocletti riparte dal cross di Atapuerca in Spagna

Nadia Battocletti, 22enne grande talento del mezzofondo azzurro in pista, ma anche delle corse campestri e su strada, dopo la straordinaria stagione agonistica vissuta nel 2021 che era culminata, su tutto, con l’eccellente prestazione realizzata nei 5000 metri delle Olimpiadi di Tokyo dove aveva ottenuto un’ottimo settimo posto, prima delle europee, con il personale di 14’46″29, ha vissuto un 2022 molto tribolato in cui è stata frenata da una serie di problemi fisici che le hanno impedito di volare in Oregon per disputare i Mondiali, e poi non le hanno consentito di presentarsi agli Europei di Monaco nella miglior condizione. Purtroppo per Nadia, anche il ritorno dalla Germania è stato accompagnato da una serie di ulteriori impedimenti quali la scoperta di aver contratto una fastidiosa forma di mononucleosi che le ha causato una notevole dose di stanchezza fisica, con quanto ne possa ovviamente essere derivato tra cui soprattutto il fatto che l’atleta abbia dovuto rimanere ferma completamente per un mese e mezzo.