Ayana trionfa nella Maratona di Amsterdam in 2h17’20

© ufficio-stampa

L'etiope Almaz Ayana ha vinto la TCS Amsterdam Marathon stabilendo la migliore prestazione su suolo olandese (o record all-comers per usare una terminologia cara agli appassionati inglesi e americani) con 2h17’20, tempo che la pone al settimo posto nelle liste mondiali all-time della maratona femminile, e realizzando il miglior crono di sempre per una debuttante sulla distanza in quanto ha corso tre secondi più velocemente rispetto alla connazionale Yalemzerf Yehualaw, che aveva fermato il cronometro in 2h17’23 alla Maratona di Amburgo lo scorso aprile. La performance di Ayana, che ha pure battuto di 36 secondi il primato del percorso detenuto dalla keniana Angela Tanui vittoriosa nell’edizione dell’anno scorso, si colloca al quarto posto nelle liste mondiali dell’anno alle spalle del 2h14’18 di Ruth Chepngetich a Chicago, del 2h15’37 di Tigist Asefa a Berlino e del 2h16’02 di Brigid Kosgei a Tokyo. Ayana vinse la medaglia d’oro olimpica a Rio de Janeiro 2016 sui 10000 metri stabilendo il record del mondo con 29’17”45 (tempo successivamente battuto da Sifan Hassan e Letesenbet Gidey) e due ori ai Mondiali sui 5000 metri a Pechino nel 2015 e sui 10000 metri a Londra nel 2017.