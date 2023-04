Aouani atteso protagonista della Appia Run di domenica 16 aprile

Il nuovo primatista italiano della maratona alla sua prima gara dopo l'impresa di Barcellona

Sarà la 24esima edizione, quella di domenica 16 aprile, della Roma Appia Run, una manifestazione molto popolare per la sua caratteristica di essere divisa in varie competizioni a cui si può partecipare in funzione del target a cui sono rivolte e che, nello specifico, saranno quattro gare a cominciare dalla 13 km competitiva, per i top atleti e tutti quelli che si porranno l’obiettivo di ottenere un adeguato riscontro cronometrico, poi ci sarà una 13 km non competitiva, per i tanti appassionati che vorranno godersi le bellezze del paesaggio della capitale senza avere troppe ansie sul tempo in cui percorreranno il percorso, nell’ottica di godersi una giornata di sport all’aria aperta, una 5 km che rappresenterà solamente lo spunto di una passeggiata un po’ lunga nel cuore della storia capitolina e, per finire, il Fulmine dell’Appia, l’anteprima della manifestazione dedicata ai più giovani che si terrà domani, nella giornata di sabato 15 aprile.

L’adesione dei partecipanti che si sono iscritti entro la data prevista del 31 marzo è stata elevatissima raggiungendo la cifra record di 5000 che era il massimo previsto dagli organizzatori, ma naturalmente la massima attenzione andrà ai top runners tra cui, su tutti, anche il neo primatista italiano della maratona Iliass Aouani che onorerà con la sua presenza l’evento nella sua prima uscita agonistica dopo la sensazionale prestazione nella Maratona di Barcellona, dello scorso 19 marzo, quando ha strappato il record a Eyob Faniel con il crono di 2h07’16, tre secondi meglio del limite precedente.

L’atleta milanese, per lunghi anni studente negli Stati Uniti dove si è laureato in Ingegneria, ma che adesso vive a Ferrara, disputerà per la prima volta la Roma Appia Run e si candida certamente come l’uomo da battere per la vittoria finale.