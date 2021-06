Ancora 6 giorni per coronare il sogno olimpico

La situazione aggiornata della possibile squadra azzurra per Tokyo

Il 29 giugno prossimo sarà l’ultimo giorno utile per realizzare il minimo di qualificazione olimpica, per le 48 discipline dell’Atletica, o per ottenere punteggi utili per il ranking mondiale che assegna, in alternativa, il biglietto per Tokyo.

Solo 6 giorni a disposizione, quindi, e per gli azzurri e le azzurre che si stanno giocando le loro possibilità a cinque cerchi rimane principalmente l’appuntamento dei campionati italiani assoluti che si disputeranno, a Rovereto, nei giorni del 25, 26 e 27 giugno.

Dal nostro ultimo rilevamento di una settimana fa vi sono state delle piccole novità, la principale delle quali è l’ingresso tra le atlete qualificate grazie al ranking mondiale di Dalia Kaddari, la 20enne velocista sarda specialista dei 200 metri la quale, grazie a una serie di ottimi piazzamenti in meeting di primaria importanza, si è posizionata al 44esimo dei 56 posti disponibili per il Giappone e, quindi, ha la quasi totale certezza di potervi partecipare nella sua gara individuale.