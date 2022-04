200 metri stellari in California nella seconda tappa Gold del Continental Tour

La sfida dei 200 metri con Fred Kerley, Michael Norman, Raj Benjamin e Christian Coleman, sarà la principale attrazione degli USATF Golden Games, seconda prova Gold del World Atheltics Continental Tour, che si svolgeranno domani 16 aprile nel rinnovato Hiilmer Lodge Stadium di Walnut in California. Auspicando che la competizione non venga ostacolata in alcun modo dal vento contro che ha flagellato il precedente meeting USATF delle Bermuda disputato sabato scorso 9, la gara del mezzo giro di pista offre spunti di elevato contenuto tecnico per la presenza di velocisti, che sono specialisti di altre distanze ma hanno enormi potenzialità anche su questa distanza.