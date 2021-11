Valentino: altre che lacrime, solo festa nel box del suo team

Come aveva chiesto alla vigilia, Valentino Rossi ha vissuto un pomeriggio di festa e non di tristezza per la chiusura della sua carriera in MotoGP. Terminata la gara, il pesarese è tornato nel box del suo team e qui è cominciata una grande festa fatta di cori, risate e balli sfrenati. Altro che lacrime, meglio lo stage diving.