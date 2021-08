Tokyo 2020, Tortu fuori in semifinale nei 100m: "C'è chi ha meritato di più"

Filippo Tortu ha concluso al settimo posto la sua semifinale dei 100 m piani alle Olimpiadi di Tokyo oggi, con un tempo di 10.16, e non potrà quindi partecipare alla finale. "Penso di essere in un ottimo stato di forma, come ho dimostrato ieri - ha commentato il velocista a fine gara -. Oggi ho fatto una buona gara, corretta, ma hanno corso più forte e c’è chi se lo è meritato più di me. Lavorerò per essere ancora più competitivo".