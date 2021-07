Tokyo 2020, scherma: impresa Italia nella sciabola a squadre contro l'Ungheria

La scherma azzurra conquista un'altra medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo quella della spada a squadre femminile, ma questa volta sarà più preziosa. Gli azzurri della sciabola, Enrico Berrè, Luca Curatoli e Aldo Montano, hanno sconfittol'Ungheria in semifinale 45-43 al termine di un assalto al cardiopalma e scenderanno in pedana per conquistare la medaglia d'oro alle 12.30 ora italiana.

