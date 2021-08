Tokyo 2020, nuoto italiano da record anche senza l'oro: eguagliata Sydney 2000

Se per la scherma la spedizione di Tokyo 2020 è stata un mezzo disastro senza ori, l'Italia i sorrisi li ha potuti prendere dal nuoto nonostante i rischi di un cambio generazionale che portava in dote delle incognite. Se è vero che la medaglia più preziosa non è arrivata nemmeno in piscina, quella azzurra per numero di piazzamenti è stata comunque una spedizione da record: sei medaglie condite da numerosi primati personali. "Siamo stati quasi perfetti, i giovani non si sono fatti intimorire dai grandi" ha commentato il commissario tecnico Cesare Butini.