Tokyo 2020, vela: Tita e Banti da sogno, è almeno argento prima della Medal Race nei Nacra 17

NACRA 17

Una vittoria e due secondi posti nelle ultime tre regate per la coppia azzurra: medaglia già in tasca in vista della decisiva prova del 3 agosto. Adesso, l'obiettivo è l'oro

L'Italia è pronta a mettersi al collo un'altra medaglia delle Olimpiadi di Tokyo 2020, e stavolta arriva dalla vela, dove mancava da 13 anni: Ruggero Tita e Caterina Banti, infatti, chiudono nel migliore dei modi le ultime tre regate (10, 11 e 12) prima della Medal Race nei Nacra 17 e, grazie ad un primo e due secondi posti, ipotecano almeno l'argento in vista della prova decisiva che assegnerà l'oro, in programma il 3 agosto.

Ruggero Tita e Caterina Banti sognano e fanno sognare l'Italia. All'Enoshima Yacht Harbour, la coppia mista interrompe un digiuno lungo 13 anni e garantisce alla vela azzurra una medaglia che mancava da Pechino 2008, quando Diego Romero vinse il bronzo nel laser maschile e Alessandra Sensini si aggiudicò l'argento nel windsurf femminile. A Tokyo 2020, invece, a garantire almeno il secondo posto è il duo composto dal 29enne di Rovereto e dalla 34enne romana, che chiude nel migliore dei modi le 12 regate prima della decisiva Medal Race in programma martedì 3 agosto. Un vantaggio consistente che i due sperano di conservare per non accontentarsi dell'argento e regalare l'oro all'Italia.

Ruggero Tita e Caterina Banti dimostrano ancora una volta di essere in gran forma e danno l'ennesima prova di continuità, aggiudicandosi l'undicesima regata che vale il poker di successi dopo quelli ottenuti nella prima, nella terza e nella sesta. Ma nella decima e nella dodicesima arrivano comunque due secondi posti alle spalle della coppia danese composta da Lin Cenholt e Christian Lubeck: risultati che non possono non far felici Tita e Banti, che chiudono tutte e tre le regate davanti ai diretti concorrenti per il titolo olimpico, i britannici John Gimson e Anna Burnet. Una serie di risultati che, di fatto, garantiscono almeno l'argento alla coppia mista azzurra, che adesso però punta al colpo grosso: martedì 3 agosto alle ore 8:33 italiane, infatti, è in programma la decisiva Medal Race, che mette in palio l'oro. A Tita e Banti basta un sesto posto per scrivere la storia della vela italiana.