Tokyo 2020, judo: fratello e sorella vincono l'oro nello stesso giorno

Due ori olimpici nello stesso giorno e una sola famiglia. E' successo oggi a Tokyo nel 'Nippon Budokan' dove fratello e sorella giapponesi, Hifumi Abe e Uta Abe (che in semifinale aveva battuto l'azzurra Odette Giuffrida), hanno trionfato rispettivamente nella categoria dei 66 kg uomini e in quella dei 52 kg donne. I due, originari di Kobe, in passato erano già stati campioni del mondo, ma in giorni diversi. "Peccato solo che oggi non ci sia stato il pubblico", il commento di Hifumi Abe.

afp