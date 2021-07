Tokyo 2020: Italia donne senza podio nel fioretto dopo 29 anni

Finita l'epoca di Trillini, Vezzali e Di Francisca. Dopo 29 anni, per la prima volta, il fioretto femminile non ha un'azzurra sul podio olimpico. La nuova leader Alice Volpi è stata sconfitta in semifinale a Tokyo dalla campionessa in carica, la russa Inna Deriglazova, e nella finale per il bronzo dalla russa Larisa Korobeynikova. Si chiude insomma un'epoca: dopo Barcellona '92 (oro Giovanna Trillini), Atlanta '96 (argento Vezzali, bronzo Trillini), Sydney 2000 (oro Vezzali, bronzo Trillini), Atene 2004 (oro Vezzali, argento Trillini), Pechino 2008 (oro Vezzali, bronzo Granbassi), Londra 2012 (oro Di Francisca, argento Errigo, bronzo Vezzali) e Rio 2016 (argento Di Francisca). Cui si aggiungono, sempre nello stesso periodo, quattro ori e un bronzo a squadre.

Getty Images