Tokyo 2020, il programma degli Azzurri di giovedì 29 luglio

Dopo l'argento nella sciabola maschile e altri due bronzi con Burdisso nei 200 farfalla e nel canottaggio nel 4 senza, l'Italia riprende la rincorsa alle medaglie di Tokyo 2020. Per giovedì 29 luglio le speranze sono affidate alla squadra di fioretto femminile di scherma, ma anche al canottaggio con diversi equipaggi impegnati nelle finali. In piscina sarà il turno di Paltrinieri (800 stile libero) e Miressi (100 stile libero) di provare a salire sul podio, ma l'attenzione sarà anche sulla pedana del tiro a volo per Jessica Rossi. Negli sport di squadra in campo il Settebello contro gli USA in una partita da non sbagliare e il volley femminile contro l'Argentina.