Tamberi a sorpresa: proposta di matrimonio prima di volare a Tokyo

Prima ancora che a Tokyo, Gianmarco Tamberi il suo salto più bello verso l'alto l'ha fatto nella propria relazione con la fidanzata Chiara. Il primatista italiano del salto in alto, prima della partenza per le Olimpiadi in Giappone ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo con una proposta molto romantica e documentata da un video: "C'è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo... TI AMO AMORE MIO" il messaggio lanciato da Tamberi.