Nuoto: Paltrinieri in finale negli 800 stile libero, delusione Detti: è fuori

TOKYO 2020

Gregorio conquista al fotofinish l’ultimo atto e lotterà per una medaglia, il compagno di squadra esce invece nelle batterie

Luci e ombre nel nuoto azzurro alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Gregorio Paltrinieri riesce a qualificarsi per la finale degli 800 metri stile libero solo con l’ottavo tempo, mentre esce Gabriele Detti. Bravo Thomas Ceccon che mette a segno il miglior tempo nelle batterie dei 100 stile libero precedendo il campione americano Dressel. Per lui e Miressi ora è semifinale, mentre vola in finale la staffetta 4x200 stile libero uomini.

Convincono a metà i campioni del nuoto azzurro nelle batterie degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gregorio Paltrinieri strappa il pass per la finale di categoria solo con l’ottavo tempo disponibile, mentre il compagno di squadra Gabriele Detti non riesce a superare le batterie ed è quindi fuori dai Giochi giapponesi col 12esimo tempo. Tra un giorno e mezzo Paltrinieri, che oggi ha chiuso col tempo di 7’47’’73, andrà a caccia di una medaglia ma dovrà vedersela contro i giganti Romanchuk, Wellbrock, Finke, Auboeck, Costa, McLoughlin e Frolov. Per il 26enne di Carpi è ancora incognita sullo stato di forma, dopo la mononucleosi da cui è appena guarito e che nell’ultimo mese ne ha rallentato allenamenti e preparazione.

Nelle altre gare, continua il grande momento di forma di Thomas Ceccon che dopo l’argento nella staffetta 4x100 e il quarto posto nei 100 dorso della notte, a distanza di poche ore compie una piccola impresa nei 100 stile libero arrivando addirittura davanti al campione americano Caeleb Dressel. Per l’azzurro il tempo di 47’’71 significa record personale e semifinale in questa specialità: con lui ci sarà anche il compagno di squadra Alessandro Miressi che si è invece classificato terzo alle spalle proprio di Ceccon e Dressel.

Ottima Italia infine anche nella staffetta 4x200 stile libero uomini: gli azzurri Di Cola, Ciampi, De Tullio e Megli dominano la propria batteria davanti a Russia e Svizzera col tempo di 7’05’’11 e accedono alla finale con il terzo tempo totale alle spalle solo di Gran Bretagna e Australia. Una medaglia è ampiamente alla portata.

PALTRINIERI: "RISCHIATO DI NON ESSERCI, IN FINALE ME LA GIOCO"

"Sono contentissimo di essere dentro, ma ho fatto tanta fatica. È stata molto sofferta, voglio pensare gara dopo gara. Sono entrato per il rotto della cuffia, ma in finale tutto puo' succedere". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri ai microfoni della Rai dopo la qualificazione nella finale degli 800 sl alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Fino a pochi giorni fa la situazione era critica e non sapevo in che condizioni sarei arrivato. Sono qui e me la giochero' fino in fondo", ha aggiunto l'azzurro reduce da una mononucleosi. "È stata molto dura. Ho cercato di essere positivo, sono stato un mese fermo e il tempo e' quasi buono. Non ho aspettative su me stesso, il 99% delle persone si sarebbero fermate", ha concluso.

DETTI: "SONO STANCHISSIMO, DOMANI TIFERO' PER PALTRINIERI"

"Sono stanchissimo, c'e' poco da dire. Ho fatto una fatica abominevole fin dal primo metro". Lo ha detto Gabriele Detti ai microfoni della Rai dopo l'eliminazione nelle batterie degli 800 sl alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Una gara in linea con questi ultimi 2 anni, ora pensiamo all'ultima fatica con le gare di Roma, poi un po' di vacanza e da settembre si ricomincia a testa bassa per preparare gli appuntamenti del prossimo anno. Capita che a volte le cose non vanno bene, domani saro' sugli spalti a tifare per Greg", ha aggiunto.