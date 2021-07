Impresa di Maria Centracchio: è bronzo nella categoria -63 kg!

JUDO

L’atleta di Isernia sconfigge l’olandese Juul Franssen nella finale per il terzo posto e conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera

Vola dal Giappone al Molise la medaglia di bronzo del judo femminile, categoria -63 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Maria Centracchio sconfigge nella finale per il terzo posto l’olandese Juul Franssen e ottiene così la prima medaglia olimpica della sua carriera e la prima in assoluto per un’atleta molisana nella storia dei Giochi. La 26enne azzurra imita così l’amica Odette Giuffrida, capace di vincere il bronzo sempre nel judo ma nella categoria -52 kg. Salgono così a 10 le medaglie dell’Italia in questa rassegna olimpica, cinque quelle di bronzo.

L’azzurra entra sul tatami carica e concentrata, domina l’incontro dall’inizio alla fine cercando sempre l’iniziativa, andando molto vicino a girare l’avversaria e conquistando infine la storica medaglia al golden score grazie a uno shido dopo 11 minuti di lotta. L’olandese non è quasi mai in gara e subisce gli attacchi dell’atleta di Isernia, che dopo il verdetto dell’arbitro scoppia in lacrime tra le braccia della compagna di squadra Odette Giuffrida, accorsa in tribuna a sostenerla.