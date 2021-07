Ginnastica, infortunio per Giorgia Villa: non sarà alle Olimpiadi di Tokyo

Purtroppo Giorgia Villa non ce la fa. La ginnasta di Ponte San Pietro, perno della Nazionale di artistica femminile, medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali di Stoccarda del 2019, non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo, a causa di un trauma discorsivo alla caviglia del piede sinistro, occorsole nell'ultima diagonale al corpo libero dei campionati italiani di Napoli, sabato scorso. E così, a soli sei giorni dalla partenza per il Giappone, malgrado la vittoria, proprio al Pala Vesuvio, del terzo titolo assoluto all around, il secondo consecutivo, la diciottenne bergamasca vede sfumare l'obiettivo olimpico.

Getty Images