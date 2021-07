Atletica, Jacobs da sballo: record italiano e semifinale dei 100

ATLETICA

Avanti anche Filippo Tortu, ripescato grazie a un ottimo 10.10

Lamont Marcell Jacobs scrive un altro capitolo di storia dell’atletica italiana a Tokyo. Il velocista italiano batte il record nazionale dei 100 metri piani, abbassando di un centesimo il suo stesso miglior tempo. Il classe ’94 ferma il cronometro a 9”94, dominando la propria batteria. Passa in semifinale anche l’altro italiano Filippo Tortu, quarto di batteria in 10”10 ma ripescato. Domani dalle 12.15 le sfide per entrare in finale.

Giornata storica per l’atletica italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Lamont Marcell Jacobs segna infatti il miglior tempo nella storia per un atleta azzurro nei 100 metri piani. Il classe ’94, nato in Texas, impiega 9”94 per terminare la propria batteria: un centesimo meglio di quanto aveva corso a Savona a maggio. Partito bene allo start, Jacobs allunga con decisione senza dare l’impressione di forzare completamente. Anche per questo il suo tempo fa ben sperare per il suo percorso olimpico: vincitore della sua batteria, l’italiano correrà domani la semifinale, in programma a partire dalle 12.15. Sotto i 10”, il sogno di partecipare alla finale si può concretizzare.



Si qualifica con qualche difficoltà in più anche Filippo Tortu, quarto nella batteria vinta dal canadese Andre De Grasse in 9”91 e segnata da ben due partenze false: la seconda costa la squalifica al nigeriano Divine Oduduru. Allo start regolare, l’azzurro parte bene ma perde terreno sugli avversari negli ultimi 30 metri e conclude in 10”10, sufficiente per essere tra i tre ripescati con il miglior tempo per passare al turno successivo. Per lui si tratta della miglior prestazione stagionale, in un’annata finora piuttosto difficile. Da segnalare infine la giornata storta per lo statunitense Trayvon Jaquez Bromell, sulla carta favorito per l’oro, che chiude la sua batteria in 10”04 e passa grazie al ripescaggio, senza tuttavia dare l’impressione di essere al massimo della forma.

JACOBS: "VOGLIO FARE ANCORA MEGLIO"

"L'obiettivo era di correre bene e chiudere in prima posizione, per avere una buona corsia domani, ma non mi aspettavo questo tempo, perché ho fatto più fatica del solito". Così Marcell Jacobs dopo aver vinto la sua batteria dei 100 metri in 9"94, nuovo record italiano. "Le condizioni sono ottime, non vedo l'ora che sia domani, è da una vita che sto sognando questo momento - dice ancora - Gli avversari? De Grasse non sbaglia un colpo, è sempre andato a medaglia dal 2015 a ora, ma domani ce la giochiamo. Questa atmosfera mi dà una carica in più, e l'obiettivo di domani è migliorare: per andare in finale bisognerà andare forte".

TORTU: "LA MIA MIGLIOR GARA STAGIONALE"

"Sono abbastanza soddisfatto, ho fatto la mia miglior gara stagionale". Così Filippo Tortu commenta la qualificazione alle semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro, quarto in batteria, e' stato ripescato tra i migliori tempi grazie al suo 10.10. "Oggi ho tirato fuori il meglio di me, la mia è stata la batteria più veloce. Ho lavorato davvero tanto e sono felice del percorso fatto anche se non è quello che ho sempre sognato. Domani dovrò essere ancora più bravo", ha aggiunto l'azzurro ai microfoni della Rai. "Questa era la mia semifinale, la prossima è la mia finale. Darò tutto quello che ho nelle gambe e nella testa, chiedevo un'altra possibilità per fare meglio domani e speriamo ne valga la pena". Sul nuovo record italiano di Marcel Jacobs. "Un grande risultato, ancora di più farlo qui dove conta. Gli faccio i complimenti e poi glieli farò anche di persona", ha concluso Tortu.