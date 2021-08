Adesso chi glielo spiega agli inglesi?  

DIARIO DA TOKYO

di

GAVRIELE CATTANEO, nostro inviato a Tokyo

Not Italy again. Gli inglesi non ci sopportano più. Pensano di essere i padroni del calcio e alla finale degli Europei, sappiamo tutti come è andata a finire. Nella velocità però non c’è storia. Sì, abbiamo Marcell Jacobs, il campione olimpico, ma hanno una squadra superiore. Questo almeno è quello che avranno pensato gli inglesi pochi attimi prima dell’inizio della staffetta 4x100. Anzi al momento dell’ultimo cambio, quando Mitchell-Blake è davanti a Filippo Tortu. Il 23enne brianzolo però riesce ad attingere a quelle risorse mancate nella prova individuale nei 100. Vola Filippo, si mangia l’avversario e si butta sul traguardo.

Un centesimo, questa la differenza che però è sufficiente per regalare un altro oro, il quinto dell’atletica leggera, il decimo della spedizione azzurra. E ancora una volta a farne le spese sono proprio gli inglesi. Chissà ora quale altra petizione potranno far firmare per chiedere al Cio di ripetere la finale, proprio come accaduto dopo gli Europei di calcio. Capita. Questa è una di quelle estati che sorride ai colori azzurri che fanno sventolare il tricolore. I tre leoni dovranno aspettare quella prossima. O magari quella dopo. Chissà…

L’importante è che ora l’Italia festeggia perché in meno di una settimana ha scoperto di avere gli atleti più veloci al mondo e che l’atletica, a detta di molti l’anello debole della squadra olimpica, è diventata la regina. E non solo dei Giochi.