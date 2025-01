Super Bowl 2025, chi contenderà il titolo ai Kansas City Chiefs? Ecco la composizione dei play-off

Guardando la parte alta del tabellone, in American Football Conference gli occhi saranno puntati sui Buffalo Bills, in grado di sconfiggere in stagione sia i Kansas City Chiefs che i Detroit Lions. Gli uomini di Sean McDermott hanno conquistato con autorità l'AFC Est preparandosi ora allo scontro con i Denver Broncos, terzi in AFC Ovest e qualificatisi grazie alla Wild Card riguardante il miglior punteggio. Chi uscirà vincente troverà al Divisional Round una fra Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, rispettivamente prima e seconda in AFC Nord con la franchigia del Maryland nettamente favorita dopo un dicembre più che disastroso per il club della Pennsylvania.