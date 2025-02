I Philadelphia Eagles puntano alla rivincita nel Super Bowl, ma servono le corse di Saquon Barkley e Jalen Hurts

Se i Kansas City Chiefs si sono costruiti un' "aurea di imbattibilità", i Philadelphia Eagles dovranno far di tutto per sfatare il tabù Super Bowl e conquistare per la seconda volta il Lombardi Trophy. A distanza di due anni dalla sfida vinta dagli uomini di Andy Reid, le "aquile" della Pennsylvania vogliono tornare a volare in alto in occasione dell'appuntamento in programma nella notte di lunedì 10 febbraio, in esclusiva in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00.15 con il commento di Federico Mastria e del coach Alessandro Trabattoni.