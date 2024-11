NFL, i Kansas City Chiefs cadono per la prima volta in stagione contro i Buffalo Bills e interrompono la striscia vincente dopo 388 giorni

A far più rumore, come un albero che cade in una foresta, rimane comunque il tonfo dei Kansas City Chiefs che nello scontro diretto con Buffalo Bills mostra tutti i propri difetti, coperti nelle scorse giornate dalle giocate di Patrick Mahomes. Il quarterback della franchigia del Minnesota viene però questa volta intercettato da Terrell Bernard e Taylor Rapp ponendo fine alla corsa degli ultimi vincitori del Super Bowl, superati nel finale da una corsa da 26 yards di Josh Allen sino all’end zone su un 4° down con due yards da prendere. I Buffalo Bills si trovano quindi ora a una sola lunghezza dai Kansas City Chiefs, con una partita in più disputata e con la possibilità di appaiare i campioni in carica in caso di un nuovo scivolone. Alle spalle rimangono i Pittsburgh Steelers che non sbagliano nello scontro diretto contro i Baltimore Ravens e si impongono per 18-16.