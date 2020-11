Tutti a Misano: il campionato elettrico si decide il 29 novembre

Il gran finale della smart e-cup andrà in scena all'autodromo di Misano Adriatico nel weekend del 28 e 29 novembre. Dopo dieci gare, sono ben quattro i piloti ancora in lizza per il titolo 2020: in testa alla classifica c'è Francesco Savoia al volante della CityCar Bari con 176 punti e quattro vittorie, appaiato al comando con Fulvio Ferri e la Merbag a pari punti e due vittorie. Il gioco degli scarti, però, per ora porta il romano a -12. Giuseppe De Pasquale e la sua RStar Palermo inseguono a -7 con due vittorie e precedono la Special Car di Riccardo Azzoli - un successo - che gli scarti pongono però a pari punti con il "DePa". La matematica tiene ancora in lotta anche il campione in carica Vittorio Ghirelli, che dopo il trionfo di Pergusa proverà il tutto per tutto al volante della Mercedes-Benz Roma per tentare di difendere il suo titolo 2019.