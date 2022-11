Torelli, notte da ricordare: premiato durante la "smart winner's night"

SMART EQ FORTWO E-CUP

L'evento è stato organizzato dal dealer Autotorino, che ha gareggiato nell'ultima edizione della smart e-cup con il campione in carica e Igor Sicuro

© Autotorino 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In concomitanza con le celebrazioni per la festa patronale cittadina, Autotorino ha organizzato la “smart winner’s night” per festeggiare Gabriele Torelli, pilota reggiano fresco di laurea di campione italiano 2022 smart EQ fortwo e-cup, il primo campionato monomarca dedicato esclusivamente a vetture da turismo elettriche che SportMediaset ha seguito trasmettendo tutte le gare in live streaming.

Durante l’evento Torelli e il suo compagno di squadra Igor Sicuro (che hanno gareggiato per il team che porta il nome del primo dealer italiano, presente in città con una filiale), hanno incontrato numerosi tifosi condividendo i momenti salienti di una stagione vincente e avvincente.

“Il campionato è stato un crescendo di emozioni e prestazioni - ha dichiarato Gabriele Torelli durante l’evento. Iniziare questa stagione riconfermando le convincenti prestazioni dell’anno scorso è stato fondamentale. La conclusione è stata un coronamento che ripaga fatica e sacrifici, con questa vittoria festeggio in casa una cifra tonda: il quinto titolo nazionale personale. È bello condividerlo con chi mi ha accompagnato in questi traguardi: la famiglia, gli amici e gli sponsor. Penso che lo sport motorizzato elettrico sia il futuro, un passo naturale e obbligato e dalle prestazioni, per tanti aspetti, più performanti”.