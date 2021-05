Tanta Safety Car in Gara 1: Azzoli conquista la vittoria, Ferri ritirato

Tante le emozioni in Gara 1 da Pergusa, tutte raccolte nei 2' iniziali di corsa. A vincere il primo confronto stagionale è Riccardo Azzoli, partito dalla pole position e bravo a controllare la sua posizione dall’inizio alla fine. Ma il colpo di scena è già al primo giro: grave errore del campione in carica, Fulvio Ferri, che colpisce una protezione in chicane e costringe l’ingresso della Safety Car. La gara riparte con appena 2' sul cronometro, senza che i piloti possano dire la loro e mettere a segno qualche sorpasso. Ghirelli chiude in 2ª posizione con Savoia a completare il podio. Ottimo 6º posto per lo youtuber Naska, 8º il penalizzato Torelli, mentre il Grande Mago Politi chiude in 22ª posizione. In virtù dell'inversione della griglia d’arrivo, in Gara 2 la SportMediaset Social Car partirà dalla pole position. Appuntamento alle 15:40 in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.