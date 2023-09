smart e-cup, Vallelunga: Clementi fa il colpo e vince Gara 2, nulla da fare per De Pasquale e Pezzolla

© smart e-cup

Antonio Clementi conferma le ottime impressioni mostrate nel terzo weekend di smart e-cup e firma il successo in Gara 2. Il pilota della Merbag ha chiuso in testa al settimo giro avendo la meglio sul solito Giuseppe De Pasquale (AutoTorino), autore di una splendida rimonta dal fondo della griglia, e Ivan Pezzolla (Maldarizzi Automotive). Rammarico per Andrea Bodellini (AutoTorino), sesto dopo aver vissuto gran parte della gara nelle posizioni di testa.