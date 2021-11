Smart e-cup: Torelli il più veloce nelle qualifiche, Savoia completa la prima fila

È ancora Gabriele Torelli il più veloce sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina. Dopo aver comandato le prove libere, il pilota dell'Autocentauro piazza il miglior tempo nelle qualifiche (1:46.146) conquistandosi la pole position in vista della Gara 1 di domani, sabato 13 novembre. Francesco Savoia a meno di un decimo chiude la prima fila alle sue spalle, mentre in terza e quarta posizione ci sono Riccardo Azzoli e Vittorio Ghirelli. Federico Lamperti, in arte FedePerlam, si conferma al 17º posto.