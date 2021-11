Smart e-cup, Savoia trionfa in Gara 2 ed è campione 2021! Azzoli 3° e battuto

Francesco "Ciccio" Savoia è campione elettrico 2021 della smart EQ fortwo e-cup! Una rimonta strepitosa del pilota della CityCar Bari, che ha chiuso Gara 2 al primo posto superando Riccardo Azzoli (terzo posto finale) in classifica al fotofinish. Seconda posizione per un ottimo Gabriele Torelli. 22° posto invece per Jakidale con SportMediaset. La stagione si chiude con uno spettacolare weekend di Vallelunga in cui Savoia è riuscito ad avere la meglio sulla Special Car Cagliari di Azzoli dopo uno splendido campionato.