Smart e-cup: Savoia non parte, Torelli chiude 3° ed è campione 2022!

Si è chiusa la quinta stagione di smart EQ fortwo e-cup con la proclamazione del campione, che per l’edizione 2022 è Gabriele Torelli. Una Gara 3 “tranquilla” per il pilota dell’Autotorino, che ha potuto gestire la corsa considerata l’assenza del principale avversario, Francesco Savoia, coinvolto nell’incidente di Gara 2 e fermo ai box a causa dei danni irreparabili della sua CityCar Bari. Torelli ha tagliato il traguardo in terza posizione, dietro rispettivamente al vincitore della corsa, Mattia Carlotto (Trivellato Racing) e Marco Mosconi (Bonera Group).