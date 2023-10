smart e-cup, Gara 3 da urlo: Bencivenni la spunta su De Pasquale

© smart e-cup

In Gara 3 è Filippo Bencivenni a trionfare. Il pilota della Barbuscia ha avuto la meglio sul'Autotorino di Giuseppe De Pasquale dopo una lunga lotta. Terza posizione invece per Gianluca Mauriello (Cascioli Group). Continua il testa a testa tra De Pasquale e Bencivenni per il titolo di campione della smart e-cup 2023: tutto si deciderà nell'ultima tappa in quel di Misano.