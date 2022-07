smart e-cup, Gara 1: la vittoria va a De Pasquale, Torelli non può nulla. Terzo Arduini

Un lungo inseguimento durato dieci giri si è concluso con la vittoria di Giuseppe De Pasquale in Gara 1 del terzo weekend di smart EQ fortwo e-cup. Il pilota della Rstar Palermo, partito dalla pole position, è riuscito a tenersi alle spalle Gabriele Torelli fino all'ultimo giro, quando il pilota dell'Autotorino ha tentato un sorpasso sulla chicane finale. Terzo posto per Leonardo Arduini con la Crema Diesel. Continuano le difficoltà per CityCar Bari e Francesco Savoia con il terz'ultimo posto finale. 19º Pietro Manfrin con la vettura SportMediaset.

