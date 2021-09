Smart e-cup, Carlotto vince nel caos di Gara 2. Salvadori 4°

Una Gara 2 all’insegna della sorpresa, come era facile aspettarsi. Il weekend di smart e-cup si chiude con il successo di Mattia Carlotto a bordo della sua Trivellato Racing. Una pazza sfida in cui a chiudere il podio è la famiglia Longo, secondo Lorenzo (Novelli) e terzo Riccardo (Paradiso Group). Molto bene Luca Salvadori, che classifica la vettura SportMediaset subito ai piedi del podio in quarta posizione. Gara parzialmente compromessa dall’ingresso della Safety Car al terzo giro. Il vincitore della mattinata, Francesco Savoia, ha rimontato dall’ultimo all’7° posto. 10° posto per il leader della classifica, Riccardo Azzoli. Bandiera nera per Ghirelli e Capra.