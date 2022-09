Savoia si conferma: Gara 1 è sua! Torelli 2º davanti a De Pasquale

Dopo aver chiuso in testa sia le prove libere che le qualifiche, Francesco Savoia conquista anche Gara 1 nel quarto weekend di smart EQ fortwo e-cup 2022 sul circuito di Imola. In una sessione condizionata dalla bandiera gialla, sventolata un giro dopo la partenza per l'incidente tra Santi, Capra e Carlotto, le contese sono ripartite a due giri dalla fine quando il pilota della CityCar Bari ha avuto modo di consolidare la propria posizione. Gabriele Torelli classifica la sua Autotorino al secondo posto, bravo a sorpassare la Rstar di Giuseppe De Pasquale (terzo).