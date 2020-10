Savoia c'è: la pole a Pergusa è sua. Mauriello 15º

Francesco Savoia cala il bis! È ancora lui il più veloce nelle qualifiche del quarto round del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Sul tracciato di Pergusa, il barese porta la sua CityCar Bari in pole position con il tempo di 2:25:124, abbassando di ben 2 secondi il giro cronometrato delle prove libere. Fulvio Ferri si deve "accontentare" della seconda piazzola, davanti a un Riccardo Azzoli ritrovato (dopo il 9º posto delle prove libere) e a Giuseppe De Pasquale della RStar Palermo. 13º posto per il padrone di casa, Antonino Cannavò, mentre Gianluca Mauriello con la SportMediaset Social Car si è classificato 15º. Sessione conclusa dopo la bandiera rossa sventolata a poco più di cinque minuti dal termine per dei problemi occorsi alla vettura di Riccardo Longo.