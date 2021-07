Prove libere: Ferrara e Savoia i più in forma, primi giri per Jakidale

È cominciato il terzo round della smart EQ fortwo e-cup con le prove libere dall'autodromo di Imola. A scavare subito un gap importante sono stati Luigi Ferrara (2:35.728) e Francesco Savoia (2:35.988), rispettivamente primo e secondo con quasi mezzo secondo di vantaggio sul resto del gruppo. Ottima terza posizione per Giuseppe De Pasquale della RStar, che conferma i progressi dopo il weekend di Vallelunga. Quinto tempo per il capoclassifica Riccardo Azzoli della SpecialCar. Buon debutto per Vitantonio Liuzzi (ottavo) con il team Barbuscia, mentre in fondo alla classifica troviamo la smart di SportMediaset con Jakidale.