Il campione non ci sta: Savoia rimonta e vince Gara 2! Leo 3º

Francesco Savoia chiude sul gradino più alto del podio Gara 2 del primo weekend di smart EQ fortwo e-cup 2022. Furiosa la rimonta del pilota della CityCar Bari, che vince in quel di Vallelunga come nella precedente edizione lasciandosi alle spalle la Bonera Group di Marco Mosconi e la SportMediaset di Federico Leo. Ottima quarta posizione per la Delta Motors di Angelo Lombardo, quinto Giuseppe De Pasquale e la R.Star Palermo. Complicata la rimonta per Gabriele Torelli, sesto con la sua Autotorino.