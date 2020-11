Gara 2 incredibile: Savoia si gira, Ferri è campione elettrico!

Fulvio Ferri è di nuovo Campione Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Dopo la vittoria nel 2018, il pilota della Merbag ha conquistato un altro entusiasmante titolo ai danni di Francesco Savoia, in vantaggio di tre punti nella classifica generale prima di questa entusiasmante Gara 2 di Misano. Il colpo di scena arriva al secondo giro, quando la CityCar di Savoia si è girata finendo nella sabbia e spianando la strada a Fulvio Ferri e alla Merbag. 2º posto per Azzoli (11 millesimi da Ferri), davanti a un ottimo Carboni che ha vinto il corpo a corpo con Ferrara, 16º con la SportMediaset Car alla fine delle contese. Un applauso a tutti i piloti per questa entusiasmante stagione che si è appena conclusa.