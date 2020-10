Capolavoro di Azzoli: Gara 1 è sua. Rammarico per Torelli e Savoia

Si decide negli ultimi giri la prima delle tre gare da Varano della smart EQ fortwo e-cup. A trionfare è Riccardo Azzoli della Special Car di Cagliari, partito dalla terza posizione e bravo a spuntarla nella sfida con Francesco Savoia della CityCar Bari. Gara 1 amara per il pilota pugliese e per il rookie, Gabriele Torelli della Paradiso Group: il primo ha chiuso 7º dopo essere uscito fuori pista, mentre il secondo non è andato oltre la 4ª posizione nonostante la partenza dalla pole position. Chiudono il podio Fulvio Ferri della Merbag Milano e Giuseppe De Pasquale della RStar Palermo. Ultimo posto per il pilota di SportMediaset, Andrea Galeazzi.