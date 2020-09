A Vallelunga la seconda tappa della smart e-cup: dove e quando vederla

Il mitico circuito di Vallelunga intitolato a Pietro Taruffi è sulla rampa di lancio, 20 smart full electric sono pronte a darsi battaglia nell'entusiasmante Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Appuntamento a sabato 12 settembre per le prime prove libere, in programma alle 9:20 del mattino, antipasto delle qualifiche previste alle 15:50. L'appuntamento per Gara 1 è previsto per domenica 13 settembre alle 10:35, mente il via di Gara 2 è fissato alle 17:20. Sulla SportMediaset Social Car ci sarà Andrea Galeazzi, che insieme agli altri piloti proverà a scippare la vittoria al conquistatore della prima tappa di Magione, ovvero Ciccio Savoia. Tutte le sessioni saranno visibili sulla pagina Facebook di SportMediaset e della smart EQ fortwo e-cup.