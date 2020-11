Tutta l’Autumn Nations Cup è su SportMediaset.it: le dirette del 2º turno

RUGBY

Pur dovendo rinunciare alla sfida Italia-Fiji, l'Autumn Nations Cup entra nel vivo con il 2º turno di gare. Tutte le sfide sono disponibili in diretta su sito e app mobile di SportMediaset, a cominciare dal match da non perdere in quel di Twickenham tra Inghilterra e Irlanda. Le due home unions si contendono il primo posto nel girone A. Altrettanto importante anche il match nel girone B tra Scozia e Francia, mentre il Galles cerca il riscatto nel confronto contro la Georgia. Si comincia oggi alle ore 16:00.

Il programma del 2º turno:

Italia vs Fiji CANCELLED - sabato 21 novembre, ore 13:45, Stadio del Conero;

Inghilterra vs Irlanda - sabato 21 novembre, ore 16:00, Twickenham Stadium;

Galles vs Georgia - sabato 21 novembre, ore 18:15, Parc y Scarlets;

Scozia vs Francia - domenica 22 novembre, ore 16:15, BT Murrayfield.