L’Inghilterra si salva ai supplementari e vince il torneo: la Francia cade 22-19

L'Inghilterra vince la prima edizione dell'Autumn Nations Cup al termine di un match estremamente combattuto, avendo la meglio 22-19 ai supplementari sulla Francia. Grande rammarico per gli uomini di Galthié, in vantaggio 12-19 fino a pochi secondi dalla chiusura subendo, però, la meta e la trasformazione inglese che hanno mantenuto la partita in vita. Alla fine la spunta la selezione di Eddie Jones, autrice di una prestazione tutt'altro che memorabile.













Tolofua perde il pallone nella zona rossa francese, con l’Inghilterra che si trova in una buona piattaforma per attaccare. La mischia dei Bleus non resta su, e su calcio di punizione è Farrell a trovare il 3-0 al 7’. Ma al 14’ Jalibert trova il buco nella difesa inglese, inserendosi bene per servire poi sulla corsa Dulin che va in meta. Jalibert trasforma, e la Francia si porta in vantaggio 3-7. Al 19’ l’arbitro fischia un fallo di ostruzione alla Francia, con Daly a portare i suoi a -1 dagli uomini di Galthié con un calcio piazzato. Al 27’ c’è un fallo di Underhill per fuorigioco, con Jalibert che riporta la Francia a 4 punti di distanza (6-10). I transalpini sono clamorosamente aggressivi, con l’Inghilterra che si dimostra meno precisa del solito. Jalibert allunga al 35’: 6-13 con un altro calcio tra i pali dopo un fallo dei bianchi. Sullo scadere c’è una straordinaria difesa francese su un’azione multifase dell’Inghilterra. Gli uomini di Jones sfiorano letteralmente la meta, caricando a pochi centimetri dalla linea senza però mettere giù l’ovale. La Francia va negli spogliatoio in vantaggio, meritatamente, 6-13.

L’Inghilterra è chiamata alla riscossa, che arriva al 48’ con il penalty realizzato da un Farrell in giornata non positiva al piede (9-13). Comincia una lunga fase di stallo del match, con l’Inghilterra che usa molti lanci lunghi senza però trovare punti. La Francia prende fiducia, continua a difendersi bene attendendo un errore degli inglesi che arriva al 69’. Fallo fischiato dal direttore di gara e Carbonel porta la Francia sul 9-16 con un calcio piazzato. Farrell calcia tra i pali al 72’ per il -4, ma gli uomini di Jones hanno bisogno di una meta per ribaltare le sorti di una partita forse presa sotto gamba. Ma nulla da fare: un calcio perfetto di Carbonel ricaccia indietro i sogni di rimonta inglesi per il 12-19. L'ultimo assalto dà ragione all’Inghilterra, che con la forza della disperazione va in meta allo scadere con Cowan-Dickie. Farrell trasforma per il 19-19 che manda le due squadre ai tempi supplementari. Al 2’ dell'overtime Farrell ha l'occasione di chiudere, ma sulla punizione centra il palo con l’ovale che termina fuori. Si continua a giocare fino al 15’. Itoje recupera palla e Farrell questa volta non sbaglia su punizione: la Francia cade 22-19 dopo una splendida partita, con l’Inghilterra che vince la prima edizione dell’Autumn Nations Cup.