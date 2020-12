Dall'MVP alla miglior meta: tutti i riconoscimenti dell'Autumn Nations Cup

RUGBY

Dopo quattro week-end di grande rugby in giro per l'Europa, trasmessi in diretta streaming su SportMediaset e in chiaro sul canale 20, è tempo di vedere chi sono le star ad avere catturato maggiormente l'attenzione degli appassionati della palla ovale e non solo. A partire dal miglior giocatore di questa Autumn Nations Cup, che secondo i tifosi è stato il francese Brice Dulin.

Il 30enne ha vinto la dura concorrenza (30,2% dei voti) del duo inglese Tom Curry e Maro Itoje, più l'esterno della Scozia Duhan van der Merwe. Nonostante abbia saltato le prime due gare della competizione, Dulin ha avuto un impatto immediato per gli uomini di Fabien Galthié a partire dal terzo round, ricevendo anche il premio di MVP della finale persa dalla Francia contro l'Inghilterra.

Anche per lasciare spazio agli altri protagonisti, il giocatore francese non rientra nella formazione ideale dell'Autumn Nations Cup così composta: Stuart Hogg (Scozia), Duhan van der Merwe (Scozia), Johnny Williams (Inghilterra), Virimi Vakatawa (Francia), Jonny May (Inghilterra), Mathieu Jalibert (Francia), Conor Murray (Irlanda), Billy Vunipola (Inghilterra), Tom Curry (Inghilterra), Sam Underhill (Inghilterra), James Ryan (Irlanda), Maro Itoje (Inghilterra), Kyle Sinckler (Inghilterra), Jamie George (Inghilterra), Mako Vunipola (Inghilterra).

Per quanto riguarda la meta più bella del torneo, invece, nulla da fare per il nostro Matteo Minozzi. A ricevere una valanga di voti è stato il georgiano Kveseladze con il 64,4%. La sua meta aveva aperto nel migliore dei modi il match contro l'Irlanda, nonostante poi sia arrivata una sconfitta per 23-10.