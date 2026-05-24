Roland Garros 2026: Djokovic vince all'esordio in quattro set, ok anche Zverev

Parte in salita la sfida di Djokovic, che cede il primo set a Machac e deve sudare per portare a casa il secondo. Da quel momento il francese non riesce più a stare al passo del campione serbo, bravo a chiudere rapidamente i due parziali successivi con lo score di 5-7 7-5 6-1 6-4 . Supera agilmente il primo turno Alexander Zverev, testa di serie numero due del tabellone principale, che si libera del francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 e affronterà Machac, uscito vincitore dal match con il belga Zizou Bergs. Prosegue il percorso di Thiago Tirante, tra le rivelazioni agli Internazionali d'Italia. L'argentino supera lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz con il punteggio di 6-3 7-6(6) 6-7(5) 6-0 e si guadagna il secondo turno contro Alejandro Davidovich Fokina, reduce dal successo su Damir Dzumhur in cinque set con lo score di 6-7(3) 6-3 2-6 7-5 6-3. Ok anche il giovane brasiliano Joao Fonseca, che supera il francese Luka Pavlovic in tre set per 7-6(6) 6-4 6-2, e Jakub Mensik, che batte in tre set Titouan Droguet (6-3 6-2 6-4).