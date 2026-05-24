Roland Garros 2026: Djokovic vince all'esordio in quattro set, ok anche Zverev

Novak Djokovic supera in rimonta il primo turno del Roland Garros 2026. Il serbo si impone su Giovanni Mpetshi Perricard in quattro set e avanza al prossimo match, dove troverà un altro francese, il classe 2001 Valentin Royer. Bene anche Alexander Zverev (2), che supera in tre set Benjamin Bonzi e ora affronterà il ceco Tomas Machac.
Tabellone maschile
Parte in salita la sfida di Djokovic, che cede il primo set a Machac e deve sudare per portare a casa il secondo. Da quel momento il francese non riesce più a stare al passo del campione serbo, bravo a chiudere rapidamente i due parziali successivi con lo score di 5-7 7-5 6-1 6-4 . Supera agilmente il primo turno Alexander Zverev, testa di serie numero due del tabellone principale, che si libera del francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 e affronterà Machac, uscito vincitore dal match con il belga Zizou Bergs. Prosegue il percorso di Thiago Tirante, tra le rivelazioni agli Internazionali d'Italia. L'argentino supera lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz con il punteggio di 6-3 7-6(6) 6-7(5) 6-0 e si guadagna il secondo turno contro Alejandro Davidovich Fokina, reduce dal successo su Damir Dzumhur in cinque set con lo score di 6-7(3) 6-3 2-6 7-5 6-3. Ok anche il giovane brasiliano Joao Fonseca, che supera il francese Luka Pavlovic in tre set per 7-6(6) 6-4 6-2, e Jakub Mensik, che batte in tre set Titouan Droguet (6-3 6-2 6-4).
Tabellone femminile
Supera il primo turno Mirra Andreeva, testa di serie numero sette del Roland Garros femminile, grazie al successo su Fiona Ferro con un doppio 6-3. La russa affronterà ora la qualificata spagnola Marina Bassols Rivera, uscita vincitrice dalla sfida con Emiliana Arango per 6-3 6-4. Ok anche Belinda Bencic (6-2 6-3 a Sinja Kraus) e l'ucraina Marta Kostyuk (6-2 6-3 a Selekhmeteva).