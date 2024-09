Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati del 7 settembre

PARIGI 2024

Decima giornata per le Paralimpiadi 2024 a Parigi: i risultati e le medaglie in tempo reale

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana. 1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

NUOTO, ALBERTO AMODEO ORO NEI 100 FARFALLA S8

Secondo oro di giornata per l'Italia del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Alberto Amodeo ha vinto i 100 farfalla, categoria S8, con il tempo di 1'02"35, precedendo i cinesi Hongliang Wu e Guanglong Yang rispettivamente di 26 e 38 centesimi.

NUOTO, ORO RAIMONDI NEI 200 MISTI SM10

Si apre con l'oro di Stefano Raimondi l'ultima giornata di gare di nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il 26enne azzurro, alla sua quinta medaglia in questa edizione, ha dominato e vinto i 200 misti individuali, categoria SM10, con il tempo di 2'10"24. Argento per l'australiano Col Pearse (2'12"79), bronzo per l'ucraino Ihor Nimchenkoz (2'13"73). Quarto l'altro azzurro in gara Riccardo Menciotti.

CICLISMO SU STRADA: ARGENTO PER L'ITALIA NELLA STAFFETTA MISTA H1-5

L'Italia ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta mista H1-5 di ciclismo su strada alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Federico Mestroni, Luca Mazzone e Mirko Testa hanno completato la loro prova con il tempo di 25'16", piazzandosi alle spalle della Francia, oro in 24'12". Bronzo agli Stati Uniti in 25'50".

MELONI A CASA ITALIA: "SODDISFAZIONI STRAORDINARIE, GRAZIE ATLETI"

"Sono molto contenta di essere qui. Penso che sia straordinario avere l'occasione di ringraziare questi atleti che ci stanno dando delle soddisfazioni straordinarie e sono un grande insegnamento per tutti gli italiani, perché raccontano una cosa molto bella, che i più grandi limiti alla fine sono soprattutto nella nostra testa. Se abbiamo la forza di superarli, possiamo scoprire cose che non avremmo immaginato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata a Casa Italia a Parigi, per incontrare gli atleti in occasione dei Giochi Paralimpici. "Mi piace molto lo slogan scelto, e ringrazio il presidente Pancalli, 'phisique du role', mi sembra molto intelligente. Questi ragazzi che si stanno regalando un sacco di medaglie e meritano di avere le istituzioni al loro fianco. È stato qui il presidente Mattarella, c'è il ministro ed è una grande occasione per me venire a salutarli personalmente".

DI SARA MORGANTI LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA: ARGENTO NEL PARADRESSAGE FREESTYLE

Medaglia d'argento per Sara Morganti nel Paradressage freestyle alle Paralimpiadi di Parigi. L'azzurra ha ottenuto come punteggio 80,694, mentre la sua prova è stata accompagnata dalle musiche: Baby elefant walk (Henry Mancini), Sons and Lovers (Percy Faith), Moonglow (Bert Kaempfert) e Mon Oncle (Percy Faith).

LA GUIDA DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024