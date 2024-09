Paralimpiadi, Ndiaga Dieng e Domiziana Mecenate portabandiera per la cerimonia di chiusura

© Getty Images

Lo Stade de France sarà teatro della cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici di Parigi. Un'occasione in cui potranno sfilare i 4.400 atleti partecipanti con il canonico passaggio di consegne tra la capitale francese e Los Angeles, in vista dell'edizione del 2028. In casa Italia è stata un'edizione strepitosa, con il sesto posto nel medagliere assoluto condita da 24 ori, 15 argenti e 32 bronzi. A sventolare il Tricolore ci saranno i due più giovani quarti posti della spedizione nostrana: Domiziana Mecenate (nuoto) e Ndiaga Dieng (atletica).