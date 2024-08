Volley, Olimpiadi 2024: storica finale per l'Italia, sfiderà gli Usa

PARIGI 2024

Egonu e compagne non fanno prigionieri e replicano il risultato della fase a gironi: 3-0 alle turche, che si giocheranno il bronzo contro il Brasile

L'Italia della Egonu vola in finale: sarà sfida agli Usa per l'oro



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Turchia è decisamente più agguerrita e combattiva rispetto alla fase a gironi, ma l'Italia non ha nessuna intenzione di perdere. Le azzurre di Velasco rimontano dallo svantaggio in ogni set e sconfiggono 3-0 Karakurt e compagni coi parziali di 25-22, 25-19, 25-22. Arriva la prima storica medaglia olimpica per la pallavolo al femminile, che si giocherà l'oro contro gli Stati Uniti. Le campionesse olimpiche hanno infatti superato 3-2 il Brasile.

Un autentico appuntamento con la storia. Questo era la semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024 per l'Italia del volley femminile, che non ha assolutamente mancato l'obiettivo. Julio Velasco e le sue ragazze conquistano infatti una storica finale a cinque cerchi, regalandosi la prima medaglia olimpica nella storia della pallavolo femminile. La Turchia cade esattamente con lo stesso punteggio visto in semifinale: da un 3-0 a un altro (25-22, 25-19, 25-22 i parziali), seppur con sensazioni e vibrazioni completamente diverse. L'Arena Paris Sud trabocca di tifosi per la nazionale del Bosforo, che parte fortissimo. Un parziale di 9-5 mette pressione all'Italia, che reagisce con le sue armi: Paola Egonu (24 punti), il muro e la battuta. Il primo e dirimente vantaggio azzurro è sul 17-16, poi Sylla firma il +3. La Turchia viene messa sotto pressione e crolla: Danesi firma il 25-22 che vale il primo set.

Il copione si ripete nel secondo parziale, che vede come figura decisiva Antropova: quest'ultima tiene a galla l'Italia nei momenti difficili e poi chiude i giochi con un doppio ace, è 25-19. Nel terzo e decisivo set, invece, la Turchia scappa fino al 13-10 con un'ottima Vargas (17 punti), ma viene riavvicinata dalle azzurre. C'è un momento-thrilling quando il tabellone assegna un punto extra per errore alle turche sul 16-12, ma tutto si risolve per il meglio e l'Italia si carica.

Le azzurre pareggiano i conti proprio nel finale del set e decollano fino al 24-22, consegnandosi un match point che viene finalizzato da Sylla. Gioco, partita, incontro. L'Italia vola nella finalissima a cinque cerchi, che giocherà domenica alle ore 13 contro gli Stati Uniti. Le campionesse olimpiche in carica, infatti, avevano sconfitto 3-2 il Brasile ammutolendo un palazzetto vestito di verdeoro.