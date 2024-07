Tennis, un favoloso Musetti batte Fritz e va ai quarti: out il duo Errani e Vavassori

PARIGI 2024

Il carrarese vince 6-4, 7-5 in rimonta contro Fritz e continua a stupire. Si ferma il doppio misto: Errani e Vavassori eliminati al super tie-break

© Getty Images Lorenzo Musetti è ai quarti di finale dei Giochi Olimpici: l’azzurro batte 6-4, 7-5 Taylor Fritz e può quindi continuare a coltivare il sogno di lasciare Parigi con una medaglia. Il numero 16 al mondo parte male, ma esce alla distanza e ribalta un match che sembrava essersi messo sui binari sbagliati: ora sfida a Zverev o Popyrin. Sconfitta invece nel doppio misto: Errani e Vavassori si arrendono 7-6(4), 3-6, 9-11 a Schuurs e Koolhof.

Reduce dalla vittoria in due set su Mariano Navone, Musetti si presenta sui campi del Roland Garros per giocarsi gli ottavi di finale contro Taylor Fritz, con la responsabilità di essere l’ultima speranza del tennis maschile azzurro nel tabellone singolare. Il numero 16 al mondo incappa però in un avvio decisamente in salita, subendo l’immediato break dello statunitense e ritrovandosi sotto 0-3 nel punteggio dopo soli otto minuti. Musetti è visibilmente in difficoltà, ma riesce a sfruttare il successivo turno in battuta per muovere finalmente il proprio punteggio: l’azzurro prende quindi coraggio e trova un provvidenziale break nel settimo game, ricucendo lo strappo e pareggiando poi l’incontro 4-4 con il turno a servizio. Dopo un eccellente avvio, Fritz scollega la testa e non trova più la misura per tenere in campo i propri colpi. È un momento che Musetti deve sfruttare ed è proprio quello che fa: altro break per il sorpasso e poi vittoria del set per 6-4, dopo aver rimontato un iniziale svantaggio di 1-4.

Il secondo set si sviluppa quindi sul filo dell’equilibrio: entrambi gli atleti spingono in battuta e difendono il servizio fino al 5-5, con Musetti che riesce a recuperare anche uno 0-30 di svantaggio del decimo game, che avrebbe potuto permettere a Fritz di chiudere il set a suo favore. L’azzurro è fiducia e centra il pesantissimo break del 6-5, sigillando poi il successo con il seguente turno in battuta, al primo match point. Un'altra grande vittoria per il carrarese, che in questo torneo olimpico non ha ancora concesso alcun set a nessun avversario. Musetti diventa così il terzo italiano di sempre a centrare i quarti di finale da quanto il tennis è tornato a essere sport olimpico: al prossimo turno sarà chiamato ad affrontare il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Alexei Popyrin.

Non va altrettanto bene invece alla coppia del doppio misto composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, eliminata 7-6(4), 3-6, 9-11 da Demi Schuurs e Wesley Koolhof a un passo dalle semifinali. Il primo set vede gli azzurri tenere percentuali alte in battuta, ma perdere due volte il servizio: arrivano però anche due controbreak e si va quindi al decisivo tie-break. Qui ad avere la meglio è l’Italia, che riesce a chiude un primo set davvero complicato dopo un’ora e sette minuti di gioco. Scivola via molto più velocemente invece il secondo incontro, dominato fin dal primo scambio da Schuurs e Koolhof: gli olandesi strappano il servizio agli azzurri, tengono un vantaggio di tre game e pareggiano il match sul 1-1. La partita si decide allora al super tie-break: recuperato per tre volte un mini break di svantaggio, Errani e Vavassori si fermano a pochi centimetri dal traguardo, sprecando anche un match point. Il duo azzurro saluta quindi il torneo olimpico ai quarti, mentre gli olandesi sfideranno in semifinale la coppia cinese Zhang/Wang o quella australiana Ebden/Perez.