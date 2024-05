Parigi 2024: sventato attentato al torneo di calcio, arrestato 18enne ceceno  

DALLA FRANCIA

L'operazione ha portato all'arresto di un 18enne ceceno lo scorso 22 maggio

© Getty Images La direzione generale della sicurezza interna francese (Dgsi) ha sventato un attacco contro gli eventi calcistici previsti a Saint-Étienne alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo riporta Bfmtv, citando una fonte di polizia. L'operazione ha portato all'arresto di un 18enne ceceno lo scorso 22 maggio. Il giovane era sospettato di voler compiere un attacco di ispirazione islamica contro il torneo. L'obiettivo, secondo le indagini, era lo stadio Geoffroy-Guichard, che ospiterà diverse partite. L'attentato avrebbe dovuto prendere di mira spettatori e agenti di polizia.



Il ceceno, che aveva già fatto alcune ricognizioni sul posto, è stato arrestato in casa sua e dal 26 agosto è ufficialmente indagato in detenzione provvisoria. La tv BFM precisa che l'accusato nega tutto, ammettendo soltanto di aver avuto qualche "conversazione" sul tema attraverso la messaggistica criptata di alcune applicazioni. In casa, gli inquirenti hanno trovato una foto dello stadio su un computer e alcuni video, sempre dell'impianto di Saint-Etienne, sul cellulare del ceceno. Il giovane risulta incensurato ed è arrivato in Francia, con la sua famiglia, nel 2023.