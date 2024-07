Parigi 2024: promessa mantenuta, sindaca Hidalgo si e' tuffata nella Senna

olimpiadi

L'iniziativa a cui ha preso parte la prima cittadina della capitale francese fa parte di uno sforzo più ampio per mostrare il miglioramento della pulizia del fiume in vista dei Giochi estivi

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha mantenuto la promessa e si è tuffata nella Senna, a 9 giorni dall'inizio delle Olimpiadi nella capitale francese. Hidalgo, che indossava una muta, si è tuffata nel fiume vicino all'imponente municipio, il suo ufficio, e alla cattedrale di Notre Dame. Con lei anche il capo di Parigi 2024 Tony Estanguet e il prefetto della regione di Parigi, Marc Guillaume. "L'acqua è molto, molto buona. Un po' fresca, ma non così male", ha detto Hidalgo quando è uscita dall'acqua. L'iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio per mostrare il miglioramento della pulizia del fiume in vista dei Giochi estivi, che prenderanno il via il 26 luglio con una sontuosa cerimonia all'aperto che include una sfilata di atleti su barche sulla Senna. I test giornalieri sulla qualità dell'acqua effettuati all'inizio di giugno indicavano livelli non sicuri di batteri E, poi sono migliorati di recente.

Dal 2015 gli organizzatori hanno investito molto - oltre 1,3 miliardi di euro - per preparare la Senna alle Olimpiadi e per garantire ai parigini un fiume più pulito negli anni successivi ai Giochi. Il piano prevedeva la costruzione di un gigantesco bacino sotterraneo di stoccaggio dell'acqua nel centro di Parigi, la ristrutturazione delle infrastrutture fognarie e il potenziamento degli impianti di trattamento delle acque reflue. Nonostante sia una promessa ricorrente tra i politici, la balneazione nella Senna è vietata da oltre un secolo. L'ex presidente francese Jacques Chirac fece una promessa simile nel 1988 quando era sindaco di Parigi, ma non fu mai realizzata. Hidalgo ha seguito le orme della ministra dello Sport francese Amelie Oudea-Castera, che sabato ha nuotato nella Senna indossando una muta integrale. Originariamente prevista per giugno, la nuotata di Hidalgo è stata rinviata a causa delle elezioni parlamentari anticipate in Francia. Le preoccupazioni per il flusso e i livelli di inquinamento della Senna sono persistite, spingendo il gruppo di monitoraggio 'Eau de Paris' a effettuare test quotidiani sulla qualità dell'acqua. La Senna ospiterà diversi eventi di nuoto durante i Giochi.